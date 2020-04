Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Tommaso Bori, critica la scelta dell'ospedale da campo annunciata dalla Giunta. Per Bori meglio utilizzare i tre milioni di euro messi a disposizione dalla Banca d'Italia investendo sul Centro sulle staminali di Terni, l'ex Milizia. «I tre milioni di euro di fondi pubblici, messi a disposizione dalla Banca d'Italia, possono essere investiti – secondo Bori - in maniera più utile e produttiva. Nessun'altra Regione, infatti, li ha sperperati per un ospedale da campo, ad eccezione del Piemonte, ma li hanno utilizzati per potenziare strutture sanitarie permanenti rispondendo alla domanda di salute delle comunità locali». Tra le alternative, l'ex Milizia di Terni, che si trova davanti all'ospedale Santa Maria. «La prima - sostiene Bori - è riconvertire il Centro di ricerca sulle cellule staminali, struttura di 2mila e 700 mq già allestita e predisposta nell'ex-milizia di Terni, con più piani interamente ristrutturati dalla Regione e predisposti per finalità biomediche con un investimento di 7 milioni di euro».

