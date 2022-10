Terni, presentato il calendario storico dei carabinieri: Il 2023 nel segno dell'ambiente

TERNI - È stato presentato questa mattina dal colonnello Davide Milano, presso il comando provinciale di Terni, il nuovo calendario storico dell’arma dei carabinieri per il 2023.

Il calendario dedicato quest'anno all'ambiente, giunto alla 80esima edizione, avrà una tiratura di 1,2 milioni di copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue.

Il progetto - che porta la firma dell'agenzia Armando Testa - racconta in 12 tavole artistiche l'azione dei carabinieri a difesa dell'ambiente e del territorio del Paese. Le tavole sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi.

Oltre al calendario è stata pubblicata anche l'agenda che, affidandosi a scrittori 'in house', punta a mettere in risalto la bellezza delle stagioni, come dono della natura, presentando quattro marescialli diversissimi fra loro, che rievocano "I Racconti del maresciallo" di Mario Soldati e trasformano l'agenda dell'arma 2023 in una sorta di "diario del maresciallo".

"Il calendario - ha detto il comandante generale dell'arma, Teo Luzi - coniuga la tradizione con la modernità. È popolare, è il calendario dell'Istituzione degli italiani, lo troviamo nell'ufficio del ministro, ma anche in officina e dal panettiere. Costa solo 2 euro e 50 centesimi e parte del ricavato andrà alle persone più bisognose".