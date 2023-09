Terni: presentata a Stagione 2023/2024 del teatro Sergio Secci

Mercoledì 27 Settembre 2023, 20:19

15 spettacoli di teatro e danza che si succederanno da ottobre ad aprile al teatro Secci, incontri di approfondimento su autori e testi in biblioteca, il progetto speciale di danza per persone con Parkinson. Presentata in biblioteca la stagione teatrale organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria e dal Comune di Terni che lo scorso anno ha registrato cinquemila presenze con un aumento di pubblico del 40%. Nel video di Claudia Sensi la dichiarazione del direttore del Tsu Nino Marino.