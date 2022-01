Terni, consegnato il premio Tommaso Moro al vescovo Giuseppe Piemontese

TERNI Al termine della celebrazione è stata consegnato il premio Tommaso Moro 2020 dal presidente di Terni dell'Unione Giuristi Cattolici, avvocato Diego Piergrossi, al vescovo Giuseppe Piemontese: La motivazione: "per aver durante il periodo più drammatico dell’emergenza Covid 19, nell’anno 2020, testimoniato personalmente con la sua quotidiana opera di preghiera, di carità, di conforto, di stimolo e di cura delle anime, in ispecie di quelle degli ultimi e dei più anziani, che la Chiesa non chiude qualunque evento terreno accada e che Cristo non abbandona mai i suoi figli, anche e soprattutto quando le «certezze» umane sembrano perdute. Un’opera straordinaria e non comune che si è articolata anche nella promozione di interventi legali affinché la libertà della Chiesa in quel momento violata fosse ripristinata”.