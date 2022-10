Terni, il "Premio solidarietà" a otto carabinieri che hanno salvato la vita a tre persone

TERNI - Nella basilica di San Valentino si è svolta la 41esima edizione del "Premio solidarietà", che viene conferito al personale in servizio che si è distinto per operazioni di soccorso volte alla salvaguardia dell'incolumità di persone in pericolo di vita o vittime di situazioni che ne abbiano minato l'integrità fisica.

Alla cerimonia, organizzata dalla sezione dell’associazione nazionale carabinieri “G. Ugolini” di Terni, hanno preso parte il comandante della legione carabinieri Umbria, generale di brigata, Gerardo Iorio e il comandante provinciale dell’arma ternana, il colonnello, Davide Milano. Presenti anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, il vice sindaco di Amelia e un assessore del Comune di Giove.

Per l'edizione 2022 sono stati premiati otto carabinieri del comando provinciale e del gruppo carabinieri forestali.

Si tratta di Tommaso Leporini e Simone Marani, addetti alla stazione carabinieri di Collescipoli, premiati "per il generoso slancio e la pronta determinazione evidenziati in occasione dell’intervento di soccorso in favore di un uomo che tentava di porre in essere gesti estremi in prossimità del fiume Nera, scongiurando più gravi conseguenze".

A Stefano Polizzi e Massimo Mastropietro, comandante e addetto della stazione carabinieri di Giove, il premio "per la determinazione dimostrata in occasione dell’intervento effettuato in soccorso di una donna che aveva ingerito farmaci nel tentativo di porre in essere un insano gesto. L’azione posta in essere garantiva l’essenziale sostegno alla donna che rimaneva vigile sino all’arrivo dei soccorsi sanitari, scongiurando così più gravi conseguenze".

A Daniele Lucidi e Paolo Duranti, addetti alla stazione carabinieri forestali di Amelia, a Gianluca Catalucci e Marco Bernardi, il primo addetto alla stazione di Amelia e il secondo al nucleo domando del gruppo carabinieri forestali di Terni, il riconoscimento per "il fondamentale contribuito fornito nelle attività di ricerca di un cittadino smarritosi in zona impervia dell’amerino. Le attività condotte contribuivano all’individuazione dell’uomo scongiurando così più gravi conseguenze".