NARNI Erano anni che la Prociv di Narni non metteva in piedi una festa così grande: c’era da festeggiare un’attività intensa, l’arrivo di un mezzo multifunzione, un pickup molto bello, e consegnare riconoscimenti a chi si era distinto nell’anno passato.Intanto un premio, modesto di valore, come si usa in questi casi, una pergamena, è arrivato a Michele Smorlesi, che si è prodigato per far desistere una cittadina dai suoi istinti suicidi sul ponte d’Augusto solo qualche mese fa. Con lui, la sua squadra, insieme a Selena Giamminonni, a Danilo Proietti, emozionatissimo, e a due carabinieri, che erano intervenuti nei primissimi momenti del concitato episodio.Alessio Bruni e Daniele Quagliozzi hanno ricevuto la pergamena dalle mani di Lorenzo Filiberti, il patron della Protezione Civile e del sindaco Francesco De Rebotti. Tutti insieme, militari e volontari, avevano bloccato con parole appropriate, sotto un sole inclemente, la sventurata. Una discussione che è durata molti minuti e che ha permesso ai militari di agguantarla nonostante il pericolo, e portarla in salvo. Un premio è stato anche rilasciato a Fausto Tartamelli, il maresciallo comandante della stazione di Narni. Va anche ricordato che quattro anni fa, l’allora comandante della compagnia, il capitano Michele Basilio, aveva condotto anch’egli una estenuante, analoga, trattativa durata quattro ore sullo stesso ponte. Anche in quel caso le parole convincenti dell’ufficiale avevano portato ad un risultato assolutamente positivo. Ma oltre i riconoscimenti c’è stata anche la promozione sul campo di Selena Giamminonni che è diventata la prima donna “caposquadra” della Prociv. Ma c’era anche da brindare al pick up acquistato con una colletta alla quale ha partecipato tanta parte della città e pure Luca Tramini, che per quello scopo aveva devoluto i suoi gettoni di presenza di consigliere comunale. Presente anche la senatrice Emma Pavanello, che ha materialmente offerto il brindisi augurale per il nuovo pickup.