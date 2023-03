Terni: incontri con gli studenti per parlare di droga, bullismo e cyberbullismo

Terni - Il prefetto di Terni Giovanni Bruno ha incontrato la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Filomena Zamboli e i dirigenti scolastici degli istituti del territorio annunciando di voler tenere una serie di incontri nelle scuole per dialogare con gli studenti e le loro famiglie sui delicati temi dell’uso delle sostanze stupefacenti, del bullismo e del cyberbullismo. Perché secondo il prefetto anche attraverso un dialogo diretto si può contribuire a combattere tali fenomeni che coinvolgono ragazzi sempre più giovani. I dirigenti scolastici, dal canto loro, hanno illustrato le varie iniziative che ciascun istituto ha già organizzato, con l’ausilio di esperti e Forze dell’Ordine, sul tema dell’utilizzo e di sostanze stupefacenti, oltre che su abuso di sostanze alcoliche, bullismo e cyberbullismo. La professoressa Zamboli si è detta pronta a fornire il proprio supporto anche su altre tematiche specifiche che coinvolgono gli istituti scolastici, come l’inclusione degli alunni stranieri o il sempre più diffuso fenomeno della dispersione scolastica. Tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere le famiglie in iniziative di prevenzione ed approfondimenti mirati nella convinzione che per prevenire le devianze è essenziale il coinvolgimento diretto dei giovani e delle famiglie in attività che li vedano protagonisti e che possano fornire loro gli strumenti necessari a diventare persone consapevoli e responsabili.