di Sergio Capotosti

Ponte di via Eroi dell'Aria a Terni, scatta la massima allerta dopo la tragedia di Genova. Così come altissima è l'attenzione per altri punti caldi della città, utilizzati in particolare per il traffico di mezzi pesanti. Questa mattina alcuni tecnici del Comune di Terni, su preciso mandato dell'assessore ai lavori pubblici Enrcio Melasecche, terranno un sopralluogo tra via Breda e via del Sersimone per verificare quanto sia pericolosa la crepa che si è aperta. Si tratta di un vistoso "taglio"...