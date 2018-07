«Dopo le due aggressioni dei giorni scorsi contro i poliziotti ternani ora addirittura un agente accoltellato che se l'è cavata con una ferita alla mano solo perché è in parte riuscito a schivare il fendente. Ormai la misura è colma»: a dirlo è Luigi Testaguzza, segretario provinciale della Federazione sindacale di polizia, dopo il fatto di cronaca avvenuto a Terni nella tarda serata di ieri. «Questi episodi - afferma Testaguzza - non sono una peculiarità ternana ma si stanno verificando un pò su tutto il territorio nazionale e ciò dimostra come ci sia bisogno di una risposta a livello centrale predisponendo una rapida distribuzione della pistola elettrica taser (la cui sperimentazione sta iniziando in alcune città italiane) che sia rapida e soprattutto con regole di ingaggio chiare ed efficaci». «Quanto accaduto a Terni in queste settimane - afferma anche Filippo Girella, segretario nazionale dell'Fsp polizia - è la conferma che la nostra richiesta di un inasprimento delle pene per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale è quanto mai attuale. Ma soprattutto - aggiunge Girella - c'è bisogno che si ristabilisca un principio fondamentale che oggi purtroppo in Italia rischia di venire meno e che è rappresentato dalla certezza delle pena».

Le Federazione sindacale di polizia annuncia che nei prossimi giorni invierà una richiesta a tutti i gruppi parlamentari

chiedendo che nella legislatura che si è appena avviata le richieste di maggiori tutele e garanzie per gli operatori delle

forze dell'ordine vengano trasformate in leggi dello Stato.

