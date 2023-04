Terni. Va in bici con 24 ovuli di eroina in bocca, denunciato

TERNI Mercoledì scorso operazione della sezione antidroga a Borgo Bovio che ha portato portato alla denuncia, per detenzione ai fini di spaccio, di un nigeriano di 23 anni, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in Calabria. Il giovane è stato visto transitare in bicicletta verso il centro ed è stato fermato: gli agenti gli hanno chiesto i documenti, ma è subito apparso in difficoltà, tanto da non riuscire a parlare e nemmeno a respirare, dopo alcuni secondi ha rigurgitato 24 ovuli di eroina che teneva in bocca, per un totale di 23 grammi. Nel portafoglio, aveva inoltre una dose di hashish.