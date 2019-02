© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «A seguito di un sopralluogo effettuato oggi pomeriggio,sabato 2 febbraio, in accordo con i gestori del Caos e con il Teatro Stabile dell’Umbria, lo spettacolo di danza in programma per stasera 2 febbraio alle ore 21 al Teatro Secci, nell’ambito della stagione di prosa 2018/2019, è stato rinviato a causa di una piccola infiltrazione di acqua piovana sul palco, che tuttavia non consente ai danzatori di potersi esibire in sicurezza». Lo comunica il Comune nel sito di Palazzo Spada.Agli abbonati saranno comunicati la data dell’eventuale recupero e tutte le informazioni necessarie.L’amministrazione comunale «si scusa con gli utenti per l’inconveniente dovuto anche all’insistenza e all’abbondanza dei fenomeni piovosi di questa giornataNei prossimi giorni le strutture tecniche del Comune verificheranno la situazione per i provvedimenti e gli interventi conseguenti, al fine di eliminare al più presto la causa del problema».