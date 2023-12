Terni. Piero Carsili nuovo dg facente funzione dell'Usl 2 dopo il dimissionario Massimo De Fino

TERNI Il dottor Piero Carsili è il nuovo direttore generale facente funzione dell'Azienda Usl Umbria 2 in seguito alle dimissioni di Massimo De Fino chiamato a guidare il polo oncologico Crob della Basilicata. La nomina è arrivata dalla presidente della giunta regionale dell'Umbria. Carsili continuerà ad occupare anche la casella di direttore amministrativo. L'incarico decorre 15 dicembre. In qualità di legale rappresentante dell'azienda- fa sapere una nota dell’Usl- il manager sarà chiamato a perseguire gli obiettivi individuati e assegnati dall'esecutivo regionale, a conseguire l'equilibrio economico finanziario e al rispetto di vincoli e adempimenti Lea (livelli essenziali assistenza) e del Mef per accedere alla quota premiale del finanziamento sanitario. Profondo conoscitore della macchina organizzativa dell'azienda il dottor Piero Carsili, 63 anni, nato a Montecastrilli ha ricoperto numerosi ruoli chiave nell'amministrazione di viale Bramante.

Tra i principali impegni e obiettivi centrati dal dottor Carsili il programma di valorizzazione del personale con la stabilizzazione di centinaia di professionisti, l'attribuzione ad oltre 100 dirigenti medici di incarichi di alta e altissima specializzazione, la definizione di una nuova graduazione delle funzioni e la riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici, professionali, sanitari e socio-sanitari prevedendo l'attribuzione di incarichi funzionali e avanzamenti di fascia per oltre 600 dipendenti del comparto. «Ringrazio la presidente e la giunta regionale per la fiducia - le prime parole del nuovo direttore generale- da parte nostra continueremo a garantire il massimo impegno e la massima attenzione per fornire ai cittadini servizi sanitari moderni e rispondenti, con efficacia ed efficienza, ai nuovi bisogni e necessità».