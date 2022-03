Terni, Piediluco: streghe e fattucchiere I bambini protagonisti nel "Carbonaretti d'aprile"

Questa volta non si tratta del solito pesce d’aprile. Nemmeno si tratta di uno scherzo, che potrebbe essere di buongusto o viceversa. Il 1 di aprile a Piediluco (ore 16) al bar del Colle, sarà dedicato ai più piccoli, ai bambini, con il racconto di storie d’altri tempi tramandate fino ai giorni nostri. La proposta di un primo giorno d’aprile diverso, arriva da “165m Marmore Falls” ed è stata chiamata “Carbonaretti d’aprile”, un laboratorio creativo, un percorso da fare, tra le tante leggende e storie del paese di Piediluco. Si partirà con le storie dell’antico borgo fino ad arrivare in Giappone, da dove arriva la tradizione del pesce d’aprile. Ci saranno molte domande e altrettante risposte: cosa sono i carbonaretti? Perché le carpe giapponesi sono simboli di coraggio? Da dove viene la tradizione del 1 aprile? Tante di queste domande hanno già un risposta, per quello, per esempio, che riguarda il carbonaretto. La storia. I pescatori di un un tempo partivano all’alba per andare a gettare le reti nel lago. Rimanevano fuori praticamente per l’intera giornata. Dovevano pescare più pesce possibile, visto che a quei tempi tantissimi abitanti del borgo vivevano soltanto di pesca, unico sostentamento per la famiglia. Il pranzo di questi pescatori era a base di persico reale (non altre specie) che veniva abbrustolito sulla fiamma fino a diventare un carbone. Quindi veniva raschiato in modo da portare via le squame, posto sopra la pala di un remo e condito con olio e sale. Una tradizione ancora molto viva ai nostri giorni. Tuttora i ristoranti continuano ad offrire ai turisti il caratteristico piatto di carbonaretto, i cui ingredienti sono cambiati di poco rispetto al passato. Il carbonaretto ha anche ispirato ad una selezione canora, il cui vincitore riceveva (da qualche anno non viene più proposto) un pesce- carbonaretto in oro. A Piediluco streghe e fattucchiere erano di casa. Tantissimi gli aneddoti che si raccontano, con la convinzione di chi li ha vissuti in prima persona e raccontati in un libro di Walter Mazzilli. Alla fine di questa singolare esperienza, i piccoli realizzeranno un “koinobori”, altro non è che un pesciolino di carta ispirato a una delle più allegre e colorate tradizioni del Sol Levante. La partecipazione al laboratorio, che avrà una durata di circa 2 ore, si svolgerà al bar del Colle. Tutto gratuito grazie al sostegno che la Fondazione Carit ha dato al progetto “Trekking art”, proposto da Coop sociale Alis.

