Terni. Piediluco: salta il selciato sul "Terrazzone" di viale Noceta Pericolo per gli anziani

Al “terrazzone” di via Noceta saltano i pezzi. Si staccano uno per uno i componenti del selciato. La pavimentazione è diventata una specie di “gruviera”. Questa volta a staccarsi sono state le lastre di travertino (nella foto) che cadendo a terra, sono andate in frantumi. Lì sono rimaste, nessuno le ha raccolte tra l’esternazione dei turisti che hanno più volte fotografato lo scempio. Ma è un po’ in tutto il belvedere con vista sul lago che va messo in sicurezza. Il camminamento è pericolo per via delle lastre di pietra che sono fuori livello, altre “ballano” al passaggio, altre ancora sembrano fissate al cemento ma in realtà non lo sono. Una situazione di forte degrado che va avanti da molto tempo, con il Comune che se ne infischia malgrado diverse segnalazioni. Soprattutto sono gli anziani ha fare quel percorso a rischio per via, appunto, della pavimentazione che sollevata dal cemento è diventata una trappola. In fin dei conti si tratta soltanto di un intervento del costo di poche centinaia di euro ma che non viene neppure preso in considerazione dall’amministrazione comunale di Terni. Poi si continua a parlare di decoro urbano, quando anche i più piccoli interventi pubblici, vengono puntualmente rimandati e l’estate è ancora lunga.