Terni. Piediluco, il lungolago verso la riapertura Intervento anche per il parco della Valserra

Due interventi di un certo rilievo da parte del comune di Terni per le comunità di Piediluco e della Valserra per un totale di 160mila euro. Nel primo caso riguarda il pontile in legno che collega uno dei vicoli direttamente al lungolago, interrotto da diversi anni e su cui, più di volta, avevano denunciato lo stato di pericolosità oltre gli stessi abitanti e turisti anche il Wwf. Il pontile, infatti, si è inclinato da un lato e, sebbene sia stato sbarrato l’accesso, c’è chi ancora l’utilizza incurante del pericolo. La giunta comunale, con una delibera proposta dall’assessore ai Lavori Pubblici Benedetta Salvati ha approvato il progetto esecutivo predisposto dall’Afor (Agenzia forestale regionale dell’Umbria). Si tratta di un intervento di circa 110mila euro che si è reso necessario dopo che l’Agenzia forestale, incaricata della manutenzione, aveva comunicato formalmente che non sussistevano più le condizioni per un ripristino del manufatto esistente. I lavori del ponte in legno avranno inizio prima della fine del mese di ottobre. «Abbiamo dato il via libera a un intervento – afferma l’assessore Salvati – che consentirà di restituire decoro e fruibilità a una porzione del lungolago molto bella e funzionale e contribuirà alla valorizzazione dell’intero contesto del lago di Piediluco sul quale questa amministrazione e il nostro assessorato stanno investendo molto». A margine della dichiarazione dell’assessore Salvati c’è anche da sottolineare, però, che l’intero percorso della passeggiata necessita di urgenti interventi di manutenzione. Diversi parapetti del camminamento sono stati divelti e mai sostituiti rappresentando un pericolo in modo particolare per i bambini. Soddisfazione per l’intervento del Comune viene espresso dal presidente delle locale Pro- loco Francesco Fioretti: «Avevamo sollecitato l’intervento, con piacere vediamo che i lavori si faranno ed i tempi siano anche piuttosto brevi». Da circa due anni quel ponticello in tavolame, sostenuto con pali calati nel fondale è pericolosamente inclinato verso la parte più profonda del lago con il rischio di cedere definitivamente. Buone notizie anche per il parco della Valserra. Anche in questo caso è stato approvato il progetto esecutivo per il ripristino della viabilità rurale- forestale che interessa la località di Appecano. «Si tratta di un intervento da circa 50mila euro – afferma Benedetta Salvati- relativo a oltre due chilometri di strada di proprietà pubblica comunale, in particolare si interverrà tra Appecano e Monte la Croce. Anche in questo caso – conclude l’assessore – si tratta di fondi regionali di cui Afor è beneficiaria. Pian pianino stiamo rispondendo alle tante e diverse esigenze dei territori».