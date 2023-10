Terni. A Piediluco le scale parlanti vengono multate dai vigili su segnalazione anonima

La scalinata di un vecchio vicolo del borgo di Piediluco rimesso a nuovo ed abbellito con un tocco di fantasia per renderlo più vivo ed attraente, non è bastato a fermare la mano dell’anonimo che ha denunciato tutto al Comune. Cosi la polizia municipale è dovuta intervenire contestando i lavori realizzati. Il murale contestato è quello eseguito da Lamberto Cola, presidente dell’associazione “Piediluco arte”: «Sono rimasto incredulo e basito per la contestazione che mi è stata mossa su segnalazione anonima. Per più di 20 anni sto lavorando per il paese: ho creato una associazione culturale che ha permesso di conoscere questo magnifico posto, ogni anno curo la rappresentazione del presepe sul lago. Ho preso in concessione un orto dal comune di Terni che era ridotto a discarica- racconta- realizzandoci a mie spese un angolo romantico con i fidanzatini di Peynet». E’ nata così una scalinata con le note musicali disegnate in ogni gradino, un cuore, un pianoforte e una famosa scritta di Oscar Wilde.

Tanto è bastato per far si che quel vicolo abbia richiamato molti turisti per una foto ricordo. Ed adesso quel lavoro – romantico viene multato «sicuramente farò ricorso al Comune, dopo aver visionato le carte e scoperto l’anonimo». Condanna unanime dei residenti per l’atto di denuncia anonima ed anche per lo stato di abbandono in cui versano alcuni vicoli nella parte vecchia del paese che Cola voleva rendere più bella e accogliente. Ancora il presidente di “Piediluco arte”: «Negli anni passati ho segnalato all’amministrazione comunale lo stato di abbandono del vicolo non ricevendo nessuna risposta. Allora- conclude- mi sono rimboccato le maniche e pian piano a mie spese ho reso quei scalini meno pericolosi e, soprattutto, ho bloccato il loro disfacimento».