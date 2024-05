Terni. Cinque giorni di chiusura della statale 79 bis e Sp 62 ma per Marmore e Piediluco non cambia niente

Dalle 6 del 3 giugno alle 18 del giorno 7, per quattro giorni l’Anas ha disposto la chiusura al traffico di diversi tratti stradali per consentire i lavori di completamento della viabilità di collegamento allo svincolo di Piediluco per consentire l’esecuzione dell’asfalto della strada dalla rotatoria dello svincolo Piediluco sulla statale 79 alla rotatoria posta all’intersezione con la strada comunale “Valle dell’Eco”. Questo tratto di strada molto affollato in questo periodo di inizio estate interesserà tutti gli automobilisti che utilizzano la superstrada Terni - Rieti poiché per la realizzazione dei lavori l’Anas prevede la chiusura totale della viabilità sull’intero tratto nonché la chiusura temporanea dello svincolo Piediluco-Marmore per tutta la durata dei lavori, Non ci saranno ostacoli per raggiungere Marmore e Piediluco o viceversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infatti la chiusura al traffico interesserà soltanto coloro che decidono di utilizzare la superstrada il cui traffico diretto a Piediluco-Marmore proveniente dalla Ss 79bis Ternana in direzione Terni verrà deviato al km 18+600 della Ss 79bis Ternana (uscita Colli sul Velino) su percorso alternativo costituito dalla Sp 4 e dalla Ss 79, mentre per il traffico diretto a Piediluco-Marmore proveniente dalla Ss 79bis Ternana in direzione Rieti verrà deviato al km 18+000 della Ss 79bis Ternana (uscita Colli sul Velino) su percorso alternativo costituito da strada Casalbarbato.