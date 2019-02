© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbero iniziati oltre due anni fa, nell'agosto 2016, i maltrattamenti subiti da una ragazza di Terni, poco più che maggiorenne, da parte del compagno di 25 anni, arrestato dai carabinieri di Papigno al termine di un'indagine avviata dopo il ricovero della giovane all'ospedale Santa Maria. La donna - riferisce una nota dell'Arma - pochi giorni fa era stata trasportata al pronto soccorso, accusando dolori diffusi, dove le erano state diagnosticate varie lesioni per una prognosi di 15 giorni, causate - è stato poi accertato - dalle percosse del compagno. Prima dell'arrivo in ospedale - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - di fronte ad altri parenti e testimoni, la ragazza era stata anche minacciata di morte dal venticinquenne, già inquisito per violenze nei confronti della compagni e dei suoi familiari. In base al racconto di questi ultimi all'Arma, già nel primo periodo di frequentazione, il giovane aveva percosso la ragazza, anche davanti a loro, tanto da costringerla a ricorrere alle cure sanitarie avendo subito lesioni edescoriazioni su tutto il corpo anche non lievi. Dopo l'ultimo ricovero, al momento delle dimissionidall'ospedale, l'uomo avrebbe spinto inoltre la compagna a tornare a vivere nella loro casa insieme alla figlia neonata, ma la giovane ha deciso di denunciarlo, raccontando agli investigatori le violenze non solo fisiche che sarebbe statacostretta a subire contro la sua volontà, in uno stato di soggezione aggravato da un'azione continua di controllo.Il venticinquenne è ora accusato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopola convalida dell'arresto è stato accompagnato nella casacircondariale di Terni.