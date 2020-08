Terni, gli artisti invadono la città con la kermesse "Piazza d'Arti"

Ultimo aggiornamento: 19:10

TERNI Torna “Piazza d’Arti#2- Forme d’arte in piazza”: un evento promosso dalla Bct in Piazza della Repubblica. “Per concludere piacevolmente agosto - annunciano gli organizzatori - e iniziare in maniera vigorosa il settembre che ci attende, pieno di incertezze ma anche di tante speranze di ripresa,, Bct propone una kermesse di artisti locali che potranno esporre le proprie opere gratuitamente.trovano la possibilità di conoscersi e farsi conoscere, di confrontare tecniche, materiali e forme espressive. Partecipare è semplicissimo: basta contattare telefonicamente la Bct ai numeri 0744 549088 o 549052 ed essere autonomi con i supporti espositivi per due o tre opere da mostrare. La formula viene sperimentata dopo il lockdown, per promuovere cultura e bellezza in un momento in cui tutto sembra essere rallentato. “Se il tempo non sarà clemente ci si sposterà nelle sale al piano terra della Bct, pur di assicurare l’esposizione delle creazioni di artisti di varie discipline”. “Il segnale che si vuole dare è quello della ripresa delle normali attività, che per la Bct è fare cultura e interessare il pubblico con attività nuove”.