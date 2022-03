Terni piange il conte Ferrari di Valle Antica, stroncato da malore nel suo appartamento

TERNI - Cordoglio per la scomparsa di Carlo Maria Ferrari, conte di Valle Antica, stroncato da un malore nel suo appartamento di via Buonarroti, in centro.

Il conte Ferrari, 77 anni, monarchico legato al duca Amedeo di Savoia Aosta, in passato responsabile regionale del partito Monarchico, era molto conosciuto in città. Dopo la morte dei genitori era rimasto solo e ultimamente, per problemi di salute, non si vedeva più in giro.

A trovare il corpo senza vita di Carlo Maria sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai vicini. Una volta entrati nell'appartamento con il personale del 118 i vigili si sono resi conto che per lui non c'era più nulla da fare.

La notizia dell'improvvisa scomparsa del conte Ferrari, che guidava l'Antico circolo dei nobili umbri ed era responsabile di Italia Reale per Umbria, Marche e Abruzzo, ha destato profondo cordoglio in quanti l'hanno conosciuto.