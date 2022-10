Terni comune grande, l'esperienza del sindaco di Pesaro Matteo Ricci in un incontro dell'Azione cattolica

TERNI - Avviare un confronto sulle potenzialità di un percorso di associazione e unione tra i Comuni dell’area ternano-narnese. Questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Troppo poco in Comune? Grande Terni, per contare di più e tornare a crescere” promosso dall’Azione Cattolica di Terni, Narni e Amelia.

All’iniziativa, che si terrà venerdì 21 ottobre alle ore 17,30 a palazzo Gazzoli, è stato invitato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente della Lega delle Autonomie Locali Italiane,con il quale si vuole offrire l’occasione di guardare all’esperienza di Pesaro e del suo territorio che ha già intrapreso questa direzione.

Saranno, quindi, approfonditi i temi legati al territorio ternano-narnese pesantemente colpito da crisi industriali e declino demografico, impoverimento e fuga dei giovani, perché, spiegano i promotori, «contare di più significa condividere risorse e obiettivi, poter dare peso alle strategie delle comunità locali e tornare a crescere è l’unica via per aprire nuove opportunità alle città e ai centri minori di tutta l’area ternano-narnese.

Le associazioni e le unioni tra i Comuni di quest’area offrono una seria possibilità per superare la frammentazione che danneggia tanto i piccoli centri quanto le città maggiori, per valorizzare le risorse disperse del territorio, per far sì che questa area strategica per il Centro Italia possa definire in modi nuovi i propri obiettivi e le proprie ambizioni. Altre città e territori del Centro Italia hanno già intrapreso con successo iniziative di questo tipo, previste e supportate dalla normativa. Anche questa parte dell’Umbria, concludono, è nelle condizioni di individuare ed elaborare una propria strada in questa direzione».