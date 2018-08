di Sergio Capotosti

Da una parte il deputato Raffaele Nevi di Forza Italia che ha annunciato la presentazione di un emendamento cassativo per rimediare alla «scellerata norma», dall'altra il collega Emanuele Prisco di Fratelli d'Italia che propone di premiare i Comuni virtuosi per salvare il salvabile dal Bando periferie, stoppato dal "Milleproroghe". In mezzo, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, della Lega, che nei prossimi giorni andrà a Roma (pare abbia un incontro in agenda con il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani) per chiedere una deroga al Milleproroghe che rimetta in gioco le amministrazioni locali in dissesto, come nel caso di Palazzo Spada. Il centrodestra, dunque, marcia in ordine sparso per salvare i finanziamenti pubblici a fondo perduto destinati all'Umbria dal bando periferie, mentre il Pd è costretto al silenzio visto lo scivolone preso dai parlamentari Dem che hanno votato il Milleproroghe, con tanto di emendamento stoppa piano periferie.



Il derby Se la soluzione di Nevi appare la più equidistante, le strategie ideate dal deputato Prisco e dal sindaco Latini prefigurano un derby tra i due capoluoghi per recuperare i finanziamenti. Premiare i Comuni virtuosi vuol dire fare fuori Terni, che è in dissesto, ma salvare Perugia. Al contrario, dare una mano agli Enti locali in default, può creare un precedente difficile da gestire agli occhi delle amministrazioni che hanno i conti in ordine.



La difesa del Governo A difesa della scelta presa dal Governo si schiera il consigliere regionale del M5s, Andrea Liberati. « Il Governo Conte - spiega Liberati - ha salvato i primi 24 progetti che hanno ricevuto un punteggio superiore a 70/100: questi erano e restano immediatamente esecutivi ». Per Liberati è stato adottato «un criterio di premialità e di equità» nella scelta dei progetti finanziati. Quelli rimasti fuori, tra cui Terni, «presentano forti carenze progettuali». «In ogni caso, il bando periferie, tolti i 24 progetti immediatamente esecutivi, viene solo posticipato», conclude Liberati.



Le posizioni Terni, dunque, è rimasta fuori per una manciata di posizioni. Rispetto alle prime 24 città che sono state premiate dal Governo Conte, la città dell'acciaio occupa la trentatreesima posizione, Perugia si trova alla ottantaquattresima . Oltre al danno anche la beffa.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05



