di Sergio Capotosti

A rischio tredici milioni di euro di investimenti. Il Bando periferie vacilla. A sollevare il caso è l'Anci che punta il dito contro il "Milleproroghe", con il presidente Antonio Decaro che lancia l'allarme «la sospensione delle convenzioni del Bando periferie contenuta nel Milleproroghe è gravissima». Una partita da 2,1 miliardi, di cui 500 milioni sarebbero dovuti arrivare in tempi brevi, per finanziare 604 interventi in tutta Italia, compresi quelli previsti su Terni, per complessivi 13 milioni tra risorse pubbliche e private, che interessano la zona nord-ovest della città: stazione, ex Camuzzi, ex Centurini e parco Rosselli tanto per citare alcuni esempi.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA