TERNI – Terni perde un grande professionista: l’architetto Mario Struzzi, morto il 30 ottobre all’età di 82 anni. Una personalità eclettica, stimata, colta, protagonista dello sviluppo del territorio e dell’Umbria. Autore insieme al collega e amico Paolo Leonelli, tra le altre cose, del restauro del teatro più piccolo del mondo, il teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio: 99 posti, il foyer, i camerini, i palchi. Una struttura di inestimabile valore il cui progetto di ristrutturazione, non a caso, viene affidato allo studio di architettura Struzzi Leonelli. I due furono chiamati poi dal Comune di Assisi a recuperare le principali piazze della città di Francesco: piazza del Comune, piazza Santa Chiara e piazza San Francesco. «Delle tre – ricorda Leonelli – quella che si trova sotto la basilica è stata quella che ci ha impegnati di più. Per la pavimentazione proponemmo di utilizzare pietre provenienti da tutto il mondo. Non fu semplice. Ma fu eccezionale vedere lo spirito con cui, da ogni parte del mondo, arrivavano i marmi». Leonelli, affranto per la perdita di Mario Struzzi, ritrova il sorriso quando va indietro nel tempo e parla dell’inaugurazione, per il Giubileo del Duemila, della piazza inferiore della basilica francescana. Da Assisi a Montecastello di Vibio a Trevi a Terni: l’elenco di opere realizzate insieme è infinito. Francesco Andreani, già assessore all’urbanistica, parla di architetture di indiscutibile interesse, realizzate da Struzzi e Leonelli, sia pubbliche che private: «Promotori di un’architettura sensibile verso la cultura costruttiva locale e urbana, ma anche innovativa e singolarmente moderna, dialogante e non oppositiva con la storia». Le ville rurali e suburbane cariche di dettaglio costruttivo e fascino evocativo. «Sono da ricordare anche i restauri di grandi palazzi storici - aggiunge Andreani - , a Foligno, a Roma, a Ferrara con Palazzo D’Este». I funerali si terranno martedì 31 ottobre alle ore 15 in duomo a Terni.