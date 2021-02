Un po' timidi e infreddoliti, i fogli in mano da leggere e rileggere. Chi con il braccio a quello del figlio, chi appoggiato alla figlia, alla badante, chi da solo, gli occhi intorno a cercare certezze. Soprattutto, però, felici. Felici di fare il primo passo verso la libertà, felici di poter riabbracciare, a metà marzo, i nipoti. Di riprendersi in mano uno scampolo di vita, l'ultimo ma non certo il più logoro nè il più inutile.

Ne è mancato all'appello solo uno (perchè la notte era caduto dal letto) dei centonovantotto over 80 che ieri mattina avevano prenotato la vaccinazione contro il coronavirus. Chi pensava di trovare mugugni e proteste è rimasto deluso. Ordinati, puntuali, con i fogli della prenotazione già in mano, i quasi duecento anziani che avevano prenotato la vaccinazione negli ambulatori di via Bramante, non hanno sbagliato un colpo. Forse consapevoli che ieri hanno contribuito a scrivere una pagina di storia, quella della prima vaccinazione di massa di questo secolo. E tutte le polemiche dei giorni precedenti si sono sciolte come neve al sole in questa mattina dove la loro compostezza e la loro felicità silenziosa ti rimaneva attaccata addosso. Nessuna paura, nessun timore. Solo, tanta voglia di vivere con pienezza quest'altra parte dell'età. «La prenotazione? L'ho fatta in farmacia. Prima mi ero preoccupato perchè il computer non ce l'ho ma poi ho letto sul giornale che si poteva prenotare in farmacia e così ho fatto». Ha pagato qualche ticket? «No, tutto gratuito», dice soddisfatto. E lei? «A me è arrivato un sms dal centro anziani Volta», dice una signora molto soddisfatta.

Adelmo e Dante. C'è anche Adelmo tra i primi che si sono prenotati, amico del nostro collega Dante Ciliani che non c'è più, nelle gambe decine e decine di maratone cittadine, in gran parte fatte anche con l'amico giornalista. «Quanto mi manca Dante! Adesso poi non mi fanno neanche più correre perchè ho un problemino di salute, mi devo operare», si lamenta «Per questo oggi faccio il vaccino, così spero di poter affrontare meglio l'intervento».

Speranze, tante speranze. E tutto lo staff che accompagna i futuri vaccinati con tappe precise in modo da poter arrivare alla somministrazione senza assembramenti. C'è un percorso dedicato all'arrivo negli ambulatori della Asl 2 di via Bramante, con un parcheggio di quattrocento posti. Si aspetta sotto al loggiato il proprio turno. Poi l'addetto fa salire al primo piano. A terra le primule simbolo della vaccinazione, che indicano il percorso. All'ingresso si misura la temperatura, si igienizzano le mani, si consegnano i fogli della prenotazione. C'è la dottoressa Serenella Grasselli e l'Oss Marianna Tartaglione. In cambio si riceve un numero e i fogli della prenotazione del richiamo. Tappa in sala d'attesa dove il dottor Pietro Felici, che undici anni fa era andato in pensione ma che ora è tornato a dare il suo contributo a questa operazione e coordina gli spostamenti e poi si entra a fare il vaccino in uno degli ambulatori che erano predisposti per i prelievi di sangue. Ci sono due stanze che restano chiuse: in una c'è il frigorifero in cui vengono messi i vaccini che sono stati portati nella borsa termica blu da Foligno. La borsa è collegata a un cellulare attraverso il quale il ministero monitora tutti gli spostamenti.

Un altro ambulatorio è dedicato alla preparazione del vaccino che deve essere scongelato e suddiviso in dosi. Poi c'è una sala d'attesa in cui si aspetta un quarto d'ora per vedere se ci sono eventuali problemi. In sala c'è una infermiera e una brandina pronta per la Rianimazione. Nelle varie fasi gli over 80 sono accompagnati da due giovani dottoressa della Usca, l'unità che segue i malati domiciliari.

Tra un mese per i vaccinati sarà tutta un'altra storia. Ieri, intanto, è stata la Storia.

