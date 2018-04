TERNI Venerdi' 20 aprile all'audotirum Gazzoli di Terni, alle ore 21, si terrà il concerto degli Aca Seca Trio.

Gli Aca Seca Trio sono una band vocale e strumentale – chitarra, piano, percussioni – il cui repertorio si ispira al genere della canzone popolare argentina. Gli Aca Seca offrono una caleidoscopica immagine musicale del Sud America, che non è possibile descrivere secondo rigidi canoni: spazia dall’Argentina, al Brasile, all’Uruguay, dal jazz, alla bossanova, alla musica del folklore – come la chacarera: un variegato mix capace di generare vivide miniature musicali. Il gruppo si forma nel 1998 grazie all’incontro di Juan Quintero con Andrés Beeuwsaert e Mariano Cantero all’Università de La Plata. Fin dall’esordio i tre ragazzi hanno catturato l’attenzione del pubblico rappresentando una vera e propria novità nella scena musicale nazionale. Dopo gli studi gli Aca Seca si trasferiscono a Buenos Aires e sviluppano il progetto in trio accanto alle loro singole carriere musicali. Dal 2000 iniziano ad esibirsi in varie località dell’Argentina e del Brasile, ma anche in Cile, Cina, Ecuador, Spagna, Stati Uniti, Francia, Giappone, Italia, Uruguay e Venezuela. In numerose occasioni hanno diviso la scena con importanti artisti: Pedro Aznar, Liliana Herrero, Francesca Ancarola, Raúl Carnota, Mono Fontana, León Gieco, Ivan Lins e Javier Malosetti. L’album di debutto dal titolo Aca Seca Trio riceve ottime recensioni e celebri colleghi come Egberto Gismonti e Pat Metheny si esprimo al suo riguardo in maniera assai lusinghiera. Tre anni dopo esce l’album Avenido, che comprende alcune rivisitazioni di brani folk, due brani di Hugo Fatorusso e nuove composizioni di Juan Quintero e Andrés Beeuwsaert. Nel 2009 gli Aca Seca Trio debuttano in Europa con l’album La musica y la palabra, efficace sintesi della prima fase della loro carriera. A questo segue Hermanos (2014). L’ultimo album sarà in uscita nei primi mesi del 2018 e al momento in cui questo programma va in stampa tutto è ancora avvolto dal mistero… un’eccitante anteprima per Visioninmusica

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA