TERNI Un cittadino gambiano di 34 anni è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate, avendo ferito due agenti che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per i morsi ricevuti. Il gambiano, espulso, è stato poi accompagnato nel pomeriggio al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari.Tutto è partito dall’attività dell’Ufficio Immigrazione che monitora costantemente la posizione sul territorio nazionale degli stranieri, compresi quelli che sono in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.Dagli accertamenti è emerso che al 34enne era stata rifiuta l’istanza di protezione internazionale ed aveva perso entrambi i ricorsi presentati al Tribunale e alla Corte d’Appello; quando gli agenti gli hanno riferito che erano scaduti i termini per la presentazione del ricorso in Cassazione (l’ultimo grado di giudizio), ha capito che per lui non c’era più nulla da fare e sarebbe dovuto ritornare in Gambia. A quel punto, si è scagliato contro i poliziotti, prendendoli a morsi, alla fine è stato ricondotto alla calma ed al termine della procedura di espulsione è stato accompagnato coattivamente a Bari.