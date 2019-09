© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 15 settembre è confermato l’appuntamento straordinario per chi scelga di donare il sangue, presso l’ospedale, per consentire anche ai donatori che hanno problemi personali o professionali durante la settimana di fare la loro parte. L’invito del direttore del Servizio Immuno-trasfusionale (Sit), Augusto Scaccetti, è rivolto a tutti i maggiorenni in buone condizioni di salute, giovani compresi, nella speranza di trovare qualche nuovo donatore; anche il commissario straordinario Pescini ha voluto fare la sua parte per dare un segnale. Nonostante in questo periodo non si debba far fronte a una qualche carenza di particolari gruppi sanguigni, il dottor Scaccetti afferma che le scorte sono in «fragilissimo equilibrio»; il sangue è sempre necessario ed è importante non arrivare a dover gestire le emergenze. Approfittare di questa giornata, quindi, è davvero importante, ma non bisogna dimenticare di prenotarsi entro venerdì 13, perché il servizio domenicale sarà attivato solo se parteciperanno almeno 15 persone. È possibile prenotarsi con una telefonata all’Avis di Terni al numero 0744400118, alla Croce Rossa San Gemini al 3938850056 o allo stesso Sit allo 0744205679, dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 13.