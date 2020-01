Un uomo di 72 anni è stato investito da un'auto in via Curio Dentato, a Terni, mentre stava attraversando la strada, vicino alla chiesa di Sant’Antonio. L’impatto è stato particolarmente violento. Soccorso dagli operatori del 118, il 72enne è stato trasportato in ospedale in ‘codice rosso’. Sul posto gli agenti della polizia Locale di Terni che stanno anche gestendo la viabilità.

