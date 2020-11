TERNI Il 17 novembre si celebra la giornata mondiale della prematurità e il personale della struttura di Pediatria Neonatologia TIN dell’ospedale di Terni, non potendo quest’anno festeggiare con i genitori e i bambini nel rispetto della normativa anticovid, ha raccolto le immagini inviate da alcune famiglie per realizzare un videoclip che ricorda alcuni momenti della crescita di bambini nati pretermine, che hanno trascorso i primi giorni della loro vita nella TIN di Terni. Nell’Azienda ospedaliera di Terni nascono circa 1.100 neonati all’anno e circa il 15-20% sono prematuri (cioè vengono alla luce prima della 37esima settimana di gestazione) e vengono ricoverati presso la terapia intensiva neonatale (TIN). «I nostri medici e infermieri – dice la direttrice della struttura Federica Celi - salutano i piccoli alla dimissione, ma continuano a mantenere con loro un legame affettivo che dura nel tempo. E la dedizione, la passione, l’impegno e la professionalità che tutti gli operatori sanitari della TIN di Terni mettono nel loro lavoro è testimoniata da queste immagini che i genitori ci hanno inviato per festeggiare con noi i traguardi raggiunti dai loro piccoli forti lottatori». Anche la Ternana Calcio ha voluto aderire a questa iniziativa di sensibilizzazione e per rinnovare simbolicamente la vicinanza all’ospedale di Terni, e in particolare alla Pediatria/neonatologia, e dal pomeriggio del 17 novembre accenderà lo stemma della società che si trova nella curva San Martino dello stadio Liberati. Link al video https://vimeo.com/479968929

APPROFONDIMENTI TERNI Partorienti positiveal Santa Maria:«Altra battaglia...

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA