Sabato 13 Maggio 2023, 00:00

TERNI - Terni non è mai stata tanto rosa. Un’esplosione di colore che fa battere forte il cuore della città. Non c’è negozio del centro che non abbia messo un fiocco, un fiore, una bicicletta rosa in vetrina. Il ritorno del Giro d’Italia – dopo 28 anni – pardon la partenza dell’ottava tappa, sta cambiando l’aspetto delle strade: tra corso del Popolo e corso Tacito non c’è l’ombra di un’auto da venerdì 12, da quando è entrata in vigore l’ordinanza che rivoluziona la circolazione fino a sabato 13. Ma non è certo per l’ordinanza che il campione del mondo Evenepoel ha scelto di scendere a Terni dal cielo. Il 23enne danese e altri atleti di tre squadre differenti (Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step e Bahrain Victorious) hanno volato in elicottero e sono atterrati all'aviosuperficie Alvaro Leonardi intorno alle 19 per poi rifugiarsi in albergo. I corridori, si sa, non vanno a cena fuori la sera prima di gareggiare. Ma gli organizzatori sì. Infatti i ristoranti erano sold out. E anche i commercianti hanno respirato aria di Giro da ieri.

«Sono le grandi manifestazioni come questa, che fanno arrivare grandi flussi, a farci conoscere e a farci lavorare meglio. Quando vengono organizzate – spiega Fabrizio Fucile - noi commercianti tiriamo fuori più grinta che mai. Ci facciamo belli, insomma, ce la mettiamo tutta per piacere al pubblico». E’ con questa filosofia che sono state addobbate le vetrine e che il centro città si è tinto di rosa. In omaggio al Giro d’Italia. «Noi, tra l’altro, siamo stati i primi a farlo» - Fucile è uno dei commercianti storici di corso Vecchio, la via che si è colorata di rosa a inizio maggio. «E continueremo ad essere rosa per tutto il mese – interviene Cristina Cocco, con il negozio di abbigliamento per bambini poco più avanti – perché il colore, la festa, la partecipazione ai grandi eventi, ci trasmette tanta energia e ci da altrettanta speranza».

Già, la festa. La partenza dell’ottava tappa è sabato 12. La Carovana rosa animerà il centro città per tutta la mattina. Gli sbandieratori di San Gemini si esibiranno in largo Fralnk intorno alle 9 dopo che il Villaggio commerciale sarà inaugurato. A quell’ora inizieranno ad arrivare i campioni: i 176 corridori. E’ tra piazza Europa dove è stato montato il palco e piazza della Repubblica dove parte il Giro, che si concentrerà maggiormente pubblico, per poi distribuirsi lungo il percorso di gara a ridosso delle transenne, rosa (per via delle bandierine) pure quelle. Venerdì sera l’allestimento dei gazebo e degli stand degli sponsor si è incrociato con gli ultimi eventi della campagna elettorale, facendo scoppiare il centro storico di persone e attività. L’ottava tappa partirà da Terni alle ore 11,50 per arrivare sul traguardo di Fossombrone intorno alla 17, dopo aver percorso 207 chilometri. La Terni-Fossombrone è una delle frazioni più lunghe del Giro d’Italia 2023. Si comincerà con 150 chilometri senza grosse insidie, prima di entrare negli ultimi 57 chilometri che presenteranno ben tre Gpm. La prima salita sarà quella dei Cappuccini seguita a breve distanza da quella di Monte delle Cesane. Subito dopo si tornerà in pianura, per poi riaffrontare la salita dei Cappuccini. Dallo scollinamento mancheranno soltanto 5,6 chilometri, di cui 4 di discesa e gli ultimi 1,600 metri di pianura.

Tra gli appuntamenti più attesi una pedalata amatoriale insieme a due campioni del ciclismo italiano e internazionale: Francesco Moser e Paolo Bettini, organizzata dagli sponsor, con partenza da piazza Ridolfi 26. L’organizzazione è curata da Emanuele Tomba.