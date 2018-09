Comunicazione istituzionale di Palazzo Spada, si cambia. Uno stravolgimento che non è passato inosservato ai consiglieri del Pd, Francesco Filipponi e Valdimiro Orsini che hanno presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’assessore con delega alla comunicazione, Andrea Giuli, e al sindaco Leonardo Latini. La delibera, che ha già incassato il parere favorevole del dirigente, riguarda l’avvicendamento dei due uffici stampa di Palazzo Spada, della Giunta e del Consiglio comunale. In sostanza i dipendenti comunali si scambieranno di posto, ma nulla sarà come prima. La separazione di cariche, il responsabile della Giunta, Sebastiano Pasero, e quello del Consiglio, Gian Luca Diamanti, che fino a ieri garantiva una pluralità di posizioni nella comunicazione istituzionale ora rischia di sparire. Un equilibrio che permetteva di garantire anche la giusta distanza tra Giunta, maggioranza e opposizione.



«La Direzione Affari Istituzionali, alla quale fa capo il Gabinetto del Sindaco, si ritroverà ad avere competenza diretta sulla attività di comunicazione del Consiglio Comunale», denunciano i consiglieri Filipponi e Orsini. In pratica addio separazione. Anche l’ufficio stampa del Consiglio, di fatto, passa sotto il controllo, magari indiretto, della Giunta. Una riorganizzazione piramidale della comunicazione istituzionalizzale che «riporta il Comune indietro di 15 anni» come denunciano ancora Filipponi e Orsini. «Si è venuto a determinare, di fatto, un assetto che vede il sindaco competente, in maniera più o meno diretta, della comunicazione relativa non solo alla sua attività amministrativa e politica ma ad ogni forma di comunicazione dell’Ente», concludono i consiglieri del Pd.

