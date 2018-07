Tracciata la road map per eleggere il nuovo segretario del Pd di Terni dopo le dimissione di Sara Giovannelli. Il primo appuntamento in agenda è stato fissato per il 14 settembre quando saranno ratificate le dimissioni dell'ormai ex segretario dall'assemblea comunale. Il giorno successivo, sempre nella sede di via Mazzini, saranno presentate le candidature e l'assemblea dei dem voterà il nuovo segretario.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



