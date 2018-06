di Sergio Capotosti

Gianpiero Bocci chiama i suoi a raccolta al Garden di Terni, ma la sorpresa è un’altra. A prendere la parola per primo è il ternano Massimo Piccioni, il numero due dell’Insp che è stato a un passo dal candidarsi a sindaco di Terni, salvo poi rinunciare. I motivi? Li ha spiegati ai tanti presenti che hanno occupato le sedie della sala congressi del Garden. Piccioni ha tenuto a precisare che non si è ritirato, ma che sono venute meno le condizioni per portare avanti il progetto politico che aveva in mente per sostenere la sua candidatura, ovvero l’Ulivo ternano come è stato ribattezzato da più parti. Chiarito questo passaggio, Piccioni ha lasciato decifrare alla libera interpretazione dei presenti quale sarà il suo prossimo impegno. Per quanto riguarda l’intervento di Bocci, l’ex sottosegretario all’Interno si è soffermato sui problemi del Pd, lasciando intendere che è prematuro, almeno in questa fase delicata per i Dem, parlare subito di nomi a cui affidare la guida del partito a livello regionale. «Non si è respirato un clima da resa dei conti come si poteva immaginare», racconta un esponente politico che ha partecipato all’incontro. «Il messaggio che è arrivato - prosegue nell’analisi - è di ripartenza e ricostruzione».

