La lista del Pd è stata votata dall'assemblea comunale dei dem. Ventotto i nomi che hanno ottenuto il via libera martedì sera, tra cui Valdimiro Orsini che aveva chiesto la deroga. Quattro caselle, rispetto alle trentadue a disposizione, sono ancora da riempire. "Uno spazio lasciato alle minoranze", nella versione di via Mazzini che tende una mano per ricucire lo strappo. "Un segno di debolezza", replicano i dem rimasti fuori dalla partita dopo lo strappo che si è consumato sul nome di Paolo Angeletti, il candidato appoggiato dal Pd per le elezioni comunali del 10 giugno. La versione più pratica la fornisce un dirigente del Pd: "lo spazio andava lasciato libero ma ricucire sarà difficile". Una corsa contro il tempo visto che tra pochi giorni la lista dovrà essere consegnata. Per quanto la politica sia capace di stravolgere tutto anche nel giro di poche ore, immaginare l'ingresso di quattro nomi a lista già votata appare comunque complicato. Lo strappo non si è dunque ricucito. Le distanze in casa dem si sono rese incolmabili dopo la nota di pochi giorni fa con la quale la segreteria di via Mazzini ha lasciato intendere che tra un pezzo di Pd e il centrodestra c'è stato un inciucio alle elezioni del 4 marzo che qualcuno vorrebbe riproporre il 10 giugno. Parole di fuoco che hanno lasciato il segno. Il risultato è una lista del Pd che non rappresenta l'area moderata, eccezion fatta per Orsini. Tuttavia, le trattative proseguono, ma è più facile che i posti lasciati liberi vengano occupati da pezzi di Leu in uscita da "Senso Civico", il soggetto nato dalla fusione tra Terni Valley e Liberi e Uguali.



La lista. Sandro Corradi, Francesco Filipponi, Valdimiro Orsini, Tiziana Deangelis, Stefano De Santis, Marco Bartoccini, Simona Berretta, Silvio Bonanno, Loredana Di Pasquale, Paolo Garritano, Tetyana Harbash, Patrizia Laurenti, Federico Leopoldi, Tamara Mancini, Carla Marini, Maria Marotta, Claudio Nunzi, Massimo Palotti, Damiano Parriani, Marzia Pileri, Debora Santini, Morena Schiarea, Michela Stecca, Silvia Stefanelli, Stefano Teofoli, Giuliano Todisco e Mirella Virili.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:34



