La lista del Pd sarà votata oggi alle 21 in assemblea comunale. I nomi sono al completo. Da via Mazzini filtra l’indiscrezione che a correre sarà anche l’ex assessore ai lavori pubblici, Sandro Corradi. Altri rumos danno in salita il via libera alla deroga per Valdimiro Orsini, anche se alla fine i voti per l’ex consigliere comunale del Pd pronto a ricandidarsi si troveranno. Dai dem si passa ai forzisti. Tutto pronto anche dentro Forza Italia, dove a sorpresa sono stati inseriti due nuovi nomi: Francesca Picchiami e Fabio Lancia. Due professionisti che andranno a completare la squadra azzurra, salvo sorprese dell’ultimo momento visto che i nomi sono arrivati come un fulmine a ciel sereno in casa di Forza Italia, dal momento che vengono accostati all'area moderata di via Mazzini. In via Angeloni, sede della Lega, dicono che la lista è top secret. Anche in questo caso, però, filtrano delle indiscrezioni, tra cui quella che riguarda il consigliere regionale Emanuele Fiorini. Dovrebbero essere lui il capolista della Lega. Mossa pensata per rimanere allenati in vista delle nuove competizioni elettorali, a cominciare dalle Europee del prossimo anno e poi le Regionali del 2020.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:13



