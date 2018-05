Ricapitoliamo. Il numero due dell’Inps, Massimo Piccioni, è stato fatto fuori con un colpo basso dopo che per settimane si è speso nel tentativo di creare l’Ulivo ternano. Ad Alfredo Pallini, altro manager ternano con una carriera professionale di spessore nel mondo delle banche, sono state appiccicate etichette politiche di ogni genere prima ancora che il suo nome venisse discusso nelle sedi appropriate. Tanto è bastato a Pallini per capire che non sarebbe stato il benvenuto in casa Dem. L’ultimo colpo è stato sferrato contro Nicola Romito, ex vicedirettore generale di Mps, presentato all’Assemblea del Pd di mercoledì sera come un incandidabile per via di una questione giudiziaria che lo vede coinvolto a Salerno. Una mossa per spazzare via dal tavolo della discussione il top manager ternano che ha provocato un’altra spaccatura dentro al Pd. La “mossa Salerno” venne utilizzata, senza successo, per contestare la nomina di Romito a presidente della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino nell’aprile del 2017. In quell’occasione Romito, abruzzese di nascita ma ternano di adozione da moltissimi anni, rispose per le rime a chi sollevò strumentalmente la vicenda Salerno. «Si riferisce - precisò in quell’occasione Romito - ai tassi d’interesse applicati, ancor prima della mia nomina a vice direttore generale, da una filiale a un cliente e ho già avuto modo di produrre agli inquirenti le prove della mia totale soggettiva ed oggettiva estraneità a ogni determinazione sui tassi».

Dopo il terzo civico silurato, il Pd oggi (ore 17.30) torna a riunirsi in Assemblea per trovare un candidato. Alla voce civismo c’è Paolo Angeletti, ex presidente Ater con un passato nelle file del Pc negli anni Settanta e Ottanta. Tra i candidati di bandiera, oltre a Sandro Corradi e Sandro Piccinini, ora spunta anche il nome del segretario comunale Sara Giovannelli. L’ultimo atto sta per andare in scena.



Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:20



