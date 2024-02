Terni, il Pd abbandona l’aula consiliare: «Troppa incertezza, così si abbandonano i cittadini»

Terni -

«Dalla giornata di oggi è emerso chiaramente che la città paga una crisi istituzionale, dovuta esclusivamente ai problemi interni al partito di maggioranza (Alternativa Popolare), dopo soli otto mesi di consiliatura».

Lo ha detto in una nota il capogruppo del Pd Francesco Filipponi che spiega come lunedì mattina in consiglio comunale «al termine della discussione relativa ai punti amministrativi, abbiamo inteso come gruppo consiliare, lasciare i lavori del consiglio. Non abbiamo ritenuto di partecipare alla votazione relativa alla scelta dei consiglieri comunali da indicare nelle due consulte sport e politiche giovanili, considerando che in caso di conferma delle dimissioni del sindaco, gli stessi decadrebbero tra pochi giorni. All'esito della votazione sulle due consulte abbiamo poi comunicato come gruppo, che non avremmo accettato le nomine indicate dal consiglio a scrutinio segreto».

Il capogruppo del Pd a palazzo Spada sostiene poi che «le dimissioni, come anche le esternazioni a cui ci ha abituato il sindaco, coprono la mancanza di qualsivoglia azione politico amministrativa riguardante i temi centrali per la città, a partire da Ast, dalla realizzazione del nuovo ospedale, dalle tematiche riguardanti lo sviluppo economico insieme all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità».

Ma Filipponi ne ha anche per il centrodestra.

«Su temi vitali per la nostra città questo vuoto della maggioranza consiliare fa seguito all'incosistenza e alle promesse a vuoto di un centrodestra che prima ha "chiamato" in città l'attuale sindaco, assecondandolo spesso, salvo poi accorgersi che lo avrebbero avuto come avversario politico».

Da qui un auspicio per la città: «che non permanga questa situazione di incertezza politico amministrativa, la quale certamente non favorisce le necessarie risposte ai bisogni dei cittadini ternani».