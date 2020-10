TERNI - Camminava lungo via Proietti Divi quando è stato inseguito da un branco di cinghiali.



Il ternano, terrorizzato, ha cercato riparo nei pressi dell'edificio Colosseo ed ha dato l'allarme al 112.

E' accaduto nella tarda serata di venerdì. In quel momento la pattuglia dei carabinieri era impegnata in un altro intervento per cui la centrale operativa, alla luce della pericolosità dei cinghiali, ha informato la questura per l'invio di un equipaggio della polizia.

Quella dei cinghiali a spasso per la città è un'emergenza che ha creato pure diversi incidenti, l'ultimo dei quali purtroppo è costato la vita ad un cinquantenne di Acquasparta. © RIPRODUZIONE RISERVATA