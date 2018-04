TERNI Una voragine si è aperta in via Don Bosco, nel centro di Terni. La maxi-buca si è creata dopo il passaggio di un autobus, coinvolgendo un'auto che transitava sul posto subito dopo. Illeso il conducente, ma il veicolo ha riportato dei danni, in particolare ad una gomma. Si ipotizza che la voragine sia stata causata dal cedimento del pozzo di una fognatura. Sul posto i tecnici del Comune per i rilievi e la polizia municipale per delimitare l'area interessata e dirigere il traffico lungo la carreggiata, che dovrà essere chiusa parzialmente anche per consentire i lavori di ripristino.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



