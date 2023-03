Terni, Pasqua solidale in musica nella chiesa di San Matteo

Concerto di Pasqua nella chiesa di San Matteo, a Campitelli organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia-sezione di Terni, con la Onlus ”Fiammegiallediieri.it” e la parrocchia di San Matteo. L’appuntamento è per venerdì 31 marzo alle 18. L’intento è sostenere la campagna di raccolta fondi in risposta della grave emergenza in corso al confine tra Siria e Turchia, terre colpite da terribili terremoti. Il danaro che verrà raccolto con le donazioni libere di coloro che andranno a sentire il concerto servirà per acquistare beni di prima necessità per le famiglie e dei bambini della Siria e della Turchia

A suonare sarà il quartetto d’archi Lieber’Arco formato dalla violinista Harumi Ota, dal violinista Pierpaolo Ciuchi, dal violista Daniele Marcelli e dal violoncellista Maurizio Massarelli.

Il programma del concerto prevede il quartetto in Do maggiore ,detto l’Imperatore, di Franz Josef Haydn ed il quartetto n2, in Re maggiore di Alekander Borodin.