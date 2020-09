Terni, è partita la Digital Week

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo della prima edizione, torna in versione rivista e allargata la Terni Digital Week, una serie di eventi ed incontri itineranti che si articolerà in città, dal 23 al 27 settembre. A raccontare la sua creatura, è intervenuto, nella conferenza di presentazione, Edoardo Desiderio, founder e direttore organizzativo: «nonostante l’emergenza pandemica, siamo orgogliosi di questa seconda edizione, con un programma ricco e con relatori di grande spessore, provenienti da tutto il territorio nazionale, per ragionare insieme sull’uso del digitale nella quotidianità e nel lavoro». La Terni Digital Week, quest’anno, si articolerà in vari luoghi: Biblioteca comunale, Camera di Commercio, Cenacolo di San Marco, Palazzo Spada e gli spazi dell’Ecoworking Terni in cui, tra l’altro, è presente la prima Digital School dell’Umbria, con 25 corsi aperti a chiunque sia interessato al tema dell’innovazione digitale: «è importante – ha sottolineato il sindaco Leonardo Latini – che tutta la città pulsi in più punti intorno al tema dell’innovazione digitale e Terni è felice di ospitare questo importante evento che ci consente di presentare un’idea di città aperta al futuro, a cui tutta la comunità cittadina può e deve contribuire, per dominare la velocità dei cambiamenti in atto e non subirli». Molte saranno le occasioni di riflessione intorno alle possibilità che l’innovazione digitale offre, mettendo in sinergia economia, scienza e cultura: una serie di panel e workshop, ad ingresso gratuito e nel pieno rispetto dei protocolli per il contenimento del covid-19, per un approfondimento di temi che spaziano dal marketing alla comunicazione digitale, dal mondo della medicina digitale alla cybersecurity, fino a toccare argomenti decisivi come la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, l’e-commerce, la smart city, l’agricoltura e l’impresa digitale 4.0, la robotica educativa e tutte le nuove sfide che l’emergenza pandemica ha reso di strettissima attualità. Rispetto alla scorsa edizione, il direttivo organizzativo ha raddoppiato le giornate ed ampliato il programma, grazie alla collaborazione della Regione Umbria, della Provincia e del Comune di Terni, e con il fondamentale supporto della Camera di Commercio ternana, la BCT, l’ITT “Allievi-Sangallo” e l’ASM Terni. A dare il via alla serie di occasioni formative l’incontro in BCT sul tema smart city e nuova città intelligente, il 23 settembre; la chiusura,Rilevante, oltre al coinvolgimento delle scuole, anche la collaborazione con le Università di Perugia e Roma, per orientare i giovani verso le nuove professioni e vagliare le possibilità di integrazione strategica tra e-learning, didattica e strumenti degitali applicati all’istruzione, a cui si aggiunge il gemellaggio con Web Marketing Festival di Rimini (che si terrà tra il 19 e il 21 novembre 2020), il più importante festival nazionale sull’innovazione digitale e sociale. Tra i partner della Terni Digital Week c’è anche l’ANGI, Associazione nazionale giovani innovatori, impegnata nei settori dell’informazione scientifica, della didattica e della ricerca nel settore dell’innovazione digitale: «coinvolgere i giovani in questo settore – ha sostenuto Gabriele Ferrieri, presidente dell’ANGI – è di importanza capitale, perché è da qui che può ripartire la ripresa economica e sociale del nostro paese, consentendo a molti ragazzi di poter costruire il proprio futuro nel territorio in cui sono nati». Ampio spazio, infine, sarà dedicato al tema del turismo digitale: «ringrazio gli organizzatori della Terni Digital Week – ha concluso Andrea Giuli, assessore alla cultura – perché la divulgazione del sapere digitale può essere un motore formidabile per la cultura e il turismo: unendo concretezza e fantasia, è possibile trasformare Terni in una città capace di attrazione turistica, strumento fondamentale per la sua rinascita culturale ed economica».