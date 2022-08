Terni, parroco colpito da malore durante la messa: sta meglio ma resta in ospedale

E' ancora ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni don Camillo, il parroco di San Gabriele dell'Addolorata, colto da un malore ieri, nel giorno di ferragosto, al termine dell'omelia. Monsignor Piercamillo Camozzi si è accasciato e ha perso i sensi davanti agli occhi attoniti dei fedeli.

Immediamente soccorso dal 118 e ripresosi sul posto è stato trasportato in ospedale. Ora sta meglio ma è sottoposto a una serie di accertamenti. In queste ore sono tante le manifestazioni di affetto e gli auguri di pronta guarigione che gli stanno arrivando non solo dai fedeli della parrocchia.