TERNI “Parla con me, se vuoi”, il punto di ascolto a disposizione dei residenti del quartiere Polymer, sarà presentato giovedì 5 aprile, alle 16, nei locali del centro sociale di via Narni, 154.

Sarà condotto da operatori esperti, che prestano attività volontaria gratuita, e interamente rivolto a chi vive nel quartiere Polymer o frequenta le scuole del posto: ragazzi e ragazze, insegnanti, genitori, adolescenti, adulti che vogliono condividere esperienze e difficoltà quotidiane, dare o chiedere consigli o confrontarsi su questioni legate alla comune convivenza.

L’iniziativa è del laboratorio sociale Familiarizzando, il comitato volontario di iniziativa sociale che opera nel quartiere Polymer per promuovere e sostenere le buone relazioni tra le persone e le famiglie che condividono lo stesso territorio e spesso gli stessi problemi.

Il punto di ascolto sarà aperto ogni lunedì e giovedì, nella ex casa cantoniera di via Narni sede del centro sociale.

Info e contatti 348 4336158.



Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



