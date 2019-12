In occasione del 60° anniversario dell’ingresso delle donne nella Polizia di stato, il questore Antonino Messineo ha partecipato oggi alle celebrazioni per l’intitolazione del Parco di viale Trento ad Emanuela Loi, l’agente, Medaglia d’Oro al Valor Civile, uccisa nella strage di Via D’Amelio, durante il servizio di scorta al Giudice Paolo Borsellino il 19 luglio 1992. Alla cerimonia hanno preso parte i familiari di Emanuela, il fratello Marcello e la nipote che porta il suo stesso nome. © RIPRODUZIONE RISERVATA