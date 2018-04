Il presidente della Repubblica ha firmato nei giorni scorsi il decreto, notificato ora al Comune di Terni, che nomina la commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinsione dei debiti. Il provvedimento di nomina, secondo l'articolo 253 del Testo unico degli enti locali, si è reso necessario per lo stato di dissesto del Comune di Terni. I tre incaricati sono:il dirigente Massimiliano Bardani, il viceprefetto aggiunto Eleonara Albano, il segretario comunale Giulia Collosi.



L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva; all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; alla liquidazione e pagamento della massa passiva. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede altresì alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale della Corte dei conti.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA