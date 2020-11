TERNI - A gennaio era venuto a Terni per comprare un carico di pellet di 74 tonnellate e per pagare aveva usato un assegno risultato smarrito, che ha firmato a nome di una società all'interno della quale non aveva alcun ruolo.

A scoprire l'inganno, al termine di una delicata indagine, i carabinieri della Stazione di Papigno, che hanno denunciato per truffa aggravata, sostituzione di persona, ricettazione e falso materiale commesso da privato un imprenditore di 55 anni, titolare di una ditta di Roma.

