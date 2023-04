Terni, ottima prestazione degli studenti del Donatelli ai campionati nazionali di sport invernali

Nono posto per gli studenti del liceo scientifico Donatelli ai Campionati Nazionali Studenteschi degli Sport Invernali. I ragazzi del liceo ternano sono risultati i migliori della regione Umbria. Oltre 300 studenti, provenienti da 16 regioni, con più di 100 accompagnatori al seguito, si sono dati battaglia sulle piste dell’Alpe di Cimbra per contendersi il titolo di Campione Italiano di Sci Alpino e Snowboard. A partecipare alla manifestazione sono state le squadre risultate vincitrici, nelle varie discipline, nelle finali regionali. Le gare si sono svolte a Folgaria, Fondo Grande, sulle piste Sallizona e Agonistica.

Schierate, nella categoria allieve, le atlete del Liceo Donatelli Aurora Mococci, Lucrezia Passetti e Francesca Maria Sebastiani.A dare il via alla manifestazione la tradizionale sfilata per le vie del paese delle rappresentative scolastiche, che accompagnate dalla banda, sono confluite in piazza Marconi per l’accensione del tripode olimpico. La cerimonia è poi proseguita con il solenne giuramento dei giudici e degli atleti e l’esecuzione dell’inno di Mameli intonato da tutti i presenti.

Le gare, si sono svolte in due manche, la rappresentativa del Donatelli, ancora una volta trainata da Francesca Maria Sebastiani, ha ottenuto un onorevole nono posto, risultato poi il miglior piazzamento delle rappresentative umbre presenti.