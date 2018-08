TERNI Dal 17 settembre Terni ospiterà i campionati europei di scerma paralimpica. La data è stata confermata ufficialmente nell'ambito della presentazione dei i Giochi europei della scherma integrata che si terranno a Jesi dal 4 al 9 settembre. Gli Eugif European Games of Integrated Fencing coinvolgeranno oltre 100 giovani atleti

normodotati e disabili provenienti da 13 Paesi (Italia,Portogallo, Estonia, Danimarca, Svezia, Ungheria, Lettonia, Uk,

Slovenia, Grecia, Germania, Bulgaria, Spagna). Per i campioni della scherma italiana, la settimana dell'Eugif sarà anche un importante sessione di allenamento in vista dei campionati europei di scherma paralimpica previsti a

Terni dal 17 settembre.

Venerdì 31 Agosto 2018



