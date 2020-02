TERNI Vecchie e nuove sfide dell’oftalmologia, passando per diagnosi e riabilitazione: ecco i temi del convegno che sabato 15 febbraio 2020 sarà ospitato negli ambienti del Museo Diocesano cittadino e che è stato promosso dal dottor Enrico Poddi, direttore della struttura complessa di Oculistica dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Il convegno è stato pensato per fare il punto sull’approccio terapeutico da adottare per alcune gravi patologie dell’apparato visivo dopo la scoperta di terapie mediche innovative. Dalle 8 alle 18 daranno il loro contributo circa quaranta professionisti che vengono da tutta Italia. Gli esperti del settore tratteranno tra gli altri argomenti importanti come il glaucoma, malattia che rappresenta la seconda causa di cecità nel mondo e che colpisce fino all’8-10% della popolazione, il distacco di retina, il foro maculare e la degenerazione maculare senile, una patologia in crescita ad alto impatto sociale ed economico, e per la quale vengono fatti fino a 60 - 70 trattamenti a settimana nella struttura ternana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA